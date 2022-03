Veröffentlicht am 4. März 2022 von wwa

LINZ am Rhein – Sachbeschädigung an Pkw in der Straße In der Au in Linz am Rhein

In der Nacht zum Mittwoch, 02. März 2022, wurde ein geparkter BMW in der Straße In der Au durch Unbekannte beschädigt. Beide Fahrzeugseiten beschädigten die Täter durch sehr tiefe Kratzer. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei