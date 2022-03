Veröffentlicht am 3. März 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße in Neustadt (Wied) – Täter flüchten, nachdem eine Alarmanlage ausgelöst wurde

Donnerstagabend, 24. Februar 2022, kam es gegen 19 Uhr in der Gartenstraße in Neustadt (Wied) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter zerstörten die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses. Hierbei wurde eine Alarmanlage ausgelöst. Nach dem jetzigem Ermittlungsstand der Polizei flüchteten die Täter, ohne in das Haus einzudringen. Das Splittern der Scheibe, sowie die Alarmanlage dürften in der Nachbarschaft gut wahrnehmbar gewesen sein. Wer hat am 24. Februar 2022 oder bereits in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Gartenstraße gemacht? Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei