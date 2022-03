Veröffentlicht am 9. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Auf ein Wort: Jan Einig lädt Heddesdorfer in sein Büro ein

Der persönliche Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern von Neuwied und seinen Ortsteilen ist dem Oberbürgermeister eine Herzensangelegenheit. Darum finden unter dem Titel „Auf ein Wort mit Jan Einig“ wieder Bürgersprechstunden statt. Für gewöhnlich kommt Einig dafür in die jeweiligen Stadtteile, doch dieses Mal lädt er Interessierte aus Heddesdorf ein, ihn am 16. März zwischen 17 und 19 Uhr in seinem Büro in Zimmer 657a des Verwaltungsgebäudes in der Engerser Landstraße 17 zu besuchen. Anmeldungen dazu sind noch möglich unter www.neuwied.de/buergersprechstunde.html, per E-Mail an oberbuergermeister@neuwied.de oder telefonisch unter (0 26 31) 802 261. Zur Planung der Einzelgespräche ist es hilfreich, bei der Anmeldung kurz das Anliegen zu schildern.