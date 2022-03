Veröffentlicht am 7. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Zigarettenstummel – Gift für unsere Umwelt

Man sieht sie überall auf Gehwegen, Spielplätzen, in Parks, an Stränden, achtlos weggeworfene Zigarettenkippen. Eine der letzten noch verbliebenen und teilweise gesellschaftlich akzeptierten Form der Vermüllung. Es gibt kaum einen anderen Abfall, der so selbstverständlich auf den Boden geworfen wird.

Pro Jahr werden weltweit ca. 6 Billionen Zigaretten verkauft, davon landen ca. 4 Billionen in der Umwelt. Alleine in Deutschland sind dies Jahr für Jahr ca. 70 Milliarden Zigarettenfilter. Entgegen der landläufigen Meinung sind diese Filter nicht aus Papier sondern aus Celluloseacetat, einem Kunststoff. Wenn diese in die Umwelt gelangen, tragen sie nicht nur zur „Plastikverschmutzung“ bei sondern auch zur Schädigung unserer Ökosysteme.

Die in den Filtern enthaltenen Chemikalien, wie z.B. Nikotin, Teer, Arsen und Blei werden durch den Regen ausgewaschen und gelangen so in den Boden und das Grundwasser, wo sie sich mit der Zeit anreichern.

Ein Zigarettenfilter pro Liter Wasser genügt, um die Hälfte der darin schwimmenden Fische innerhalb von ein paar Tagen zu töten. Eine Zigarettenkippe belastet ca. 40 Liter Grundwasser. Milliarden von Filtern gelangen über die Flüsse in unsere Meere und stellen dort eine Gefahr für die Meerestiere dar, welche die Filter fressen und häufig daran verenden. Dieses Mikroplastik gelangt aber auch über unsere Nahrungskette (Fisch, Fleisch) wieder zurück in unseren menschlichen Körper.

Hier gilt es gegenzusteuern und über mögliche Lösungsansätze intensiv nachzudenken. Einige Beispiele hierzu sind:

Änderung von unserem Wegwerfverhalten

Einführung von Rücknahmesystem auf Pfandbasis auf Filter

Beteiligung der Tabakindustrie an den Entsorgungskosten

Forcierung der Abfallvermeidung mit finanzieller Beteiligung der Tabakindustrie

höhere Bußgelder für weggeworfene Zigarettenkippen

Ein schnelles Handeln zum Schutz der Tiere, der Umwelt und der Gesundheit ist geboten.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Unter abfallberatung@awb-kreis-ak.de oder der Telefonnummer 02681 81-3070 werden Sie stets umfassend und kompetent beraten.