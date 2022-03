Veröffentlicht am 3. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Die Leselounge – eine weitere tolle Neuerung in der Öffentlichen Bücherei in Altenkirchen!

Die Öffentliche Bücherei der Ev. Kirchengemeinde in Altenkirchen hat dank einer Förderung durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz eine tolle neue Angebotszone einrichten können: In gemütlichen Sesseln, am Tisch oder an der Theke am Fenster kann in moderner und angenehmer Umgebung in den neuen Bestsellern und in den neun abonnierten Zeitschriften geschmökert werden. Man kann sich ausruhen oder auch ins Gespräch kommen und sich von der offenen Atmosphäre inspirieren lassen – und das ganz ohne den Zwang zum Kommerz. Ein guter Kaffee tut ein Übriges, um die neue Aufenthaltsqualität in der Bücherei perfekt zu machen. In die Gestaltung der Lounge konnte auch eine freundliche Spende der Westerwaldbank eingebracht werden. So ist ein wirklich ein toller Treffpunkt für die Stadtgesellschaft entstanden!

Das Zeitschriftenangebot der Bücherei umfasst neun abonnierte Zeitschriften. Leserinnen und Leser können vor Ort oder zuhause den jeweils aktuellen Jahrgang der folgenden Magazine nutzen:

Brigitte, Chip, Einfach Hausgemacht, GEO, Hirschhausens Gesund Leben, Landlust, Schöner Wohnen, Stiftung Warentest und für Kinder Geolino.

Die Bücherei ist geöffnet: Montag und Mittwoch: 15 bis 18 Uhr, Dienstag: 14 bis 18 Uhr, Donnerstag: 9 bis 19 Uhr. Der Online-Katalog ist zu erreichen unter www.bibkat.de/altenkirchen, die Homepage: www.buecherei-ak.de