Veröffentlicht am 5. März 2022 von wwa

HORHAUSEN – 11. St. Patrick‘s Days Horhausen vom 17. bis 19. März 2022: „Love Ireland“: Garden Of Delight mit Premiere am Donnerstagabend! Balladen, mystische Songs, Bilder und Geschichten

Dass die St. Patrick‘s Days Horhausen weit mehr sind als Konzertabende mit ausgezeichneten Bands, das hat sich längst bis weit über die Grenzen des Westerwaldes und in die benachbarten Bundesländer herumgesprochen. Frisch gezapftes Guinness und Kilkenny Beer, exklusives Whisky Tasting jeweils vor und Whisky-Verkostung während den Konzerten, irische und schottische Spezialitäten und nicht zuletzt das besondere Ambiente im festlich geschmückten Kaplan-Dasbach-Haus runden das Spektakel anlässlich des irischen Nationalfeiertages immer wieder gelungen ab. Nach einem fantastischen Jubiläum 2019 mit Rekordbesucherzahlen sollte das beliebte Festival eigentlich am 20. und 21. März 2020 in die 11. Runde gehen. Doch dann kam Corona. Ganze zwei Jahre hat das Coronavirus auch die St. Patrick‘s Days Horhausen in Schach gehalten. Zurückgehende Infektionszahlen und die aktuell stufenweise Rücknahme der Coronabeschränkungen machen nun die Durchführung des Festivals vom 17. bis 19. März im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen zumindest bei einer begrenzten Besucherzahl endlich wieder möglich

Neben den Programmpunkten des ursprünglich im März 2020 geplanten Festival-Wochenendes – der Irish Night mit Paddy Goes To Holyhead – unplugged am Freitag und St. Patrick’s Party mit Garden Of Delight (G.O.D.) am Samstag – gesellt sich zum Neustart 2022 ein dritter Tag hinzu:

Donnerstag, 17. März, Beginn: 20:00 Uhr – LOVE IRELAND

Bereits am Donnerstag reisen die Jungs von G.O.D. an, um zum Festival-Auftakt eine außergewöhnliche Premiere zu präsentieren: Seit nunmehr 23 Jahren ist die Band um Mastermind Michael Jung im Dauereinsatz, keltisch/irische Musik unter die Leute zu bringen. Das Hauptaugenmerk liegt da natürlich auf der Feierlaune. Die Balladen und mystischen keltischen Stücke geraten da leider etwas in den Hintergrund. Nicht zuletzt durch eine ausgiebige Irlandtournee hat die Band auch dort viele Freunde gewonnen und eine Menge über dieses wunderbare Land erfahren. Wenige Jahre nach der Tour kam Michael Jung mit seiner Familie für eine sehr ausgiebige „Fotosafari“ zurück nach Irland. Die wunderschönen Bilder dieser Reise sind bereits tausendfach auf den wichtigsten Irlandforen veröffentlicht. Am Donnerstagabend wird die Band hauptsächlich ihre sehr irisch anmutenden Stücke spielen. Dabei werden die schönsten Anekdoten aus den diversen Reisen zur Insel erzählt und mit wunderschönen Bildern hinterlegt.

Der Einlass erfolgt entsprechend der tagesaktuellen Coronabedingungen. Bestuhlung auch an Bistrotischen mit Bedienung. Ausführliches Festivalprogramm und verbindliche Ticketreservierungen (gezahlt wird erst an der Abendkasse) unter www.ww-events-online.de/tickets. Info-Telefon: 0170-2861104 (WW-Events)