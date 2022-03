Veröffentlicht am 3. März 2022 von wwa

STADT NEUWIED – Landesförderung für Baumaßnahme in der Kita Rommersdorf

Die Stadt Neuwied erhält vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium eine Zuwendung in Höhe von 315.000 Euro für Baumaßnahmen an der Kindertagesstätte Rommersdorf in Heimbach-Weis. Dort sorgt die Stadt für insgesamt 35 neue Plätze, fünf davon für Kinder unter zwei Jahre. Nach Abschluss der Bauarbeiten, für die insgesamt knapp 510.000 Euro veranschlagt sind, verfügt die Kita Rommersdorf dann über 110 Plätze. Der Stadtvorstand und dankt dem Land für die Förderung. Die für den Ausbau zuständigen Dezernenten und Amtsleiterinnen sind sich sicher: „Das sind 35 Plätze mehr für Chancengerechtigkeit, 35 Plätze mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie für die Attraktivierung des Standorts Neuwied.“