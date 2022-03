Veröffentlicht am 3. März 2022 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfall in der Kölner Straße im Ortsbereich Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte

Mittwochnachmittag, 02. März 2022, gegen 16:20 Uhr befuhr ein 59jähriger Pkw-Fahrer die Kölner Straße im Ortsbereich Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte. Eine 79jährige Fahrerin wollte vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links in den fließenden Verkehr einfahren, missachtete aber die Vorfahrtberechtigung des sich nähernden 59jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden, so schätzt die Polizei, von circa 4.000 Euro. Quelle: Polizei