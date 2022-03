Veröffentlicht am 3. März 2022 von wwa

REGION – DAADEN – MdL Sabine Bätzing-Lichtenthäler lädt am Weltfrauentag ins Atelier Liese ein – Lesung mit Annegret Held

Die Kulturveranstaltung „Kunst, Politik und Wein“ im Atelier „Liese“ der Künstlerin Anne L. Strunk in Daaden ist mittlerweile ein fester Termin im Jahreskalender von Kunst- und Kulturfreunden. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März lädt die Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler daher auch traditionell zur Lesung umrahmt von Musik und Gemälden ein. „Ich freue mich sehr, dass ich für die diesjährige Lesung, die heimische und über die Grenzen bekannte Autorin, Annegret Held gewinnen konnte, die aus ihrem aktuellen Roman „Eine Räuberballade“ lesen wird.“, so Bätzing-Lichtenthäler zur diesjährigen Literaturauswahl.

Gern gesehener Gast ist auch in diesem Jahr wieder der Sänger und Liedermacher Jörg P. Brück aus Etzbach, der dem Kulturevent wieder den passenden musikalischen Rahmen geben wird.

Die Veranstaltung wird unter 2 Gplus mit im Atelier Liese in der Denkmalstraße 13 in Daaden mit maximal 30 Gästen stattfinden. „Wer lieber von Zuhause aus dabei sein möchte, der schaltet sich einfach per Livestream dazu“, erläutert die Abgeordnete das hybride Veranstaltungsformat.

Wer am Weltfrauentag am 8.März 2022 um 19 Uhr dabei sein möchte, meldet sich telefonisch an unter 02741/25454 oder per E-Mail post@baetzing-lichtenthaeler.de an und erhält einen Zugangslink mit weiteren Informationen.