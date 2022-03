Veröffentlicht am 3. März 2022 von wwa

UNKEL – Leichtkraftrad in Unkel beschädigt

Mittwochnachmittag, 02. März 2022, gegen 16:10 Uhr wurde auf dem Lidl Parkplatz in Unkel ein Leichtkraftrad durch einen Zusammenstoß beschädigt. Das Leichtkraftrad der Firma Honda befand sich im Bereich der Einkaufswagen. Ein Zeuge meldete sich bei einem Kassierer und gab an, dass das Leichtkraftrad umgefallen sei. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unbekannt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Person, die mit dem Kassierer gesprochen hat, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 gebeten. Quelle: Polizei