Veröffentlicht am 2. März 2022

LINZ (am Rhein) – ST. KATHARINEN – Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Zwei Pkw-Fahrer wurden am Dienstag, 01. März 2022, von der Polizei ertappt, als sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Pkw führten. Zunächst kontrollierten Beamte der Linzer Polizeiinspektion gegen 11:45 Uhr einen 18jährigen Fahranfänger aus Bad Hönningen in der Gemarkung Linz. Während der Kontrolle zeigte der junge Mann typische Anzeichen von vorherigem Drogenkonsum.

Gegen 15:45 Uhr kontrollierten Beamte einen 27jährigen Mann aus St. Katharinen in der Bahnhofstraße in St. Katharinen. Auch er zeigte Anzeichen eines vorherigen Konsums von Betäubungsmitteln. In beiden Fällen ordneten die Polizisten eine Blutprobe an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen die Fahrer wurden Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen eingeleitet. Quelle: Polizei