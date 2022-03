Leuzbacher Schützenfest findet in 2022 an Pfingsten statt

Veröffentlicht am 2. März 2022 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Leuzbacher Schützenfest findet in 2022 statt

Aktuell sitzen die Vorstände aller Vereine zusammen und unterhalten sich darüber, ob die sonst jährlich ohne Diskussionen stattfindenden Veranstaltungen durchgeführt werden können oder ob man sie – wie im vergangenen Jahr – absagen muss.

So auch beim SV Leuzbach-Bergenhausen. Um ein möglichst großes Meinungsbild zu bekommen war neben dem Vorstand auch der komplette Festausschuss, der die Planungen der Veranstaltung letztendlich durchführt, eingeladen.

Vorsitzender Guido Böing stellte zu Beginn seinen auf Fakten basierenden Situationsbericht dar. Er verwies auf die in jüngster Vergangenheit getätigten Investitionen in und ums Schützenhaus und auch, dass der Vogelstand erneuert werden muss. Aktuell läuft in diesem Zusammenhang ein Crowdfunding-Projekt der Westerwaldbank. Danach gab er – in Abstimmung mit Kassierer Ulf Flemmer – eine Vorausschau über die Fixkosten eines Schützenfestes und auch über die möglichen Erlöse. Natürlich bleibt letztendlich ein gewisses finanzielles Risiko, das niemand aus heutiger Sicht definieren kann.

Festausschussvorsitzender Rüdiger Flemmer bestätigte die Aufstellung und gab einen Überblick der bislang getätigten Gespräche mit den übrigen am Fest beteiligten Partnern. Fest steht, dass auf die Band „Obacht“ und auch auf die Blaskapelle aus Dattenfeld verzichtet werden muss. Beide Größen der Vergangenheit stehen aus organisatorischen Gründen nicht zur Verfügung. Aber – und dies stellte Flemmer sehr deutlich dar – es gibt Alternativen.

Es wurde anschließend lebhaft über den Festablauf und natürlich auch über das Risiko diskutiert. Aber letztendlich wurde einstimmig für die Durchführung des Schützen- und Volksfestes zu Pfingsten gestimmt.

Nachfolgend ist der aktuelle Planungsstand:

Der Rahmen des Festes wird dem des Jahres 2019 identisch sein. Die Zeltgröße bleibt unverändert und auch der bekannte Ablauf des Festes bleibt bestehen. Samstagabend wird die Partyband „Frankenkracher“ das Zelt rocken und es wird die typische „Leuzbacher Schützenfest Stimmung“ aufkommen.

Was die Blaskapelle für Sonntag betrifft so ist der Festausschuss aktuell in Gesprächen mit zwei Kapellen und hier wird es kurzfristig zu einer Entscheidung kommen. Aber – und dies ist erfreulicherweise absolut sicher – der Ehrenspielmannszug aus Brandscheid wird in diesem Jahr zum 49ten Mal beim Schützenfestumzug dabei sein.

Für Montag konnte der Schützenverein das Orchester des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Nistertal für den Frühschoppen gewinnen. Sie werden mit über 20 Personen auf der Bühne sein und das traditionelle Vogelschießen mit einer breiten Musikpalette entsprechend unterhalten. Alles andere bleibt unverändert. Angefangen vom Schausteller, über das Kellnerteam bis hin zur Imbissbude. Es werden bekannte Gesichter sein, die sich auf das Fest genauso wie die Leuzbacher Schützen freuen.

Die befreundeten Vereine wurden ebenfalls schon darüber informiert, dass es ein Schützenfest zu Pfingsten geben wird und dass sie an allen Tagen herzlich willkommen sind und der SV Leuzbach-Bergenhausen sich über eine Begleitung des Schützenumzuges am Sonntag sehr freut. (dieu) Foto: Archiv BK