Veröffentlicht am 2. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – 30.000 Euro für ehrenamtliche Projekte – Anträge bis Ende März möglich

Von Neitersen bis Emmerzhausen werden im Landkreis Altenkirchen weitere ehrenamtliche Projekte gefördert: Bis zum 31. März können Gruppen und Personen ihre Ideen bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) für die Leader-Region Westerwald-Sieg einreichen. Mit bis zu 2.000 Euro kann gefördert werden, was dem Gemeinwohl dient und ehrenamtlich umgesetzt wird. Die Gelder stammen vom Land Rheinland-Pfalz für die Entwicklung ländlicher Regionen. Insgesamt stehen aktuell 30.000 Euro zur Verfügung.

„Besonders in diesen unruhigen Zeiten ist es wichtig Gemeinwohl und Demokratie im ländlichen Raum zu stärken“, findet Lukas Dörrie. Er ist Regionalmanager in der Förderkulisse und begleitet die Lokale Aktionsgruppe Westerwald-Sieg bei der Vergabe der Fördermittel in der Region. Das Gremium entscheidet gemeinsam, welche Projekte unterstützt werden sollen. „Im letzten Jahr ist uns die Auswahl besonders schwergefallen“, so Dörrie. Auch aufgrund der Pandemie war die Anfrage nach den Fördergeldern so hoch, dass zehn Projekte leider nicht unterstützt werden konnten. „Alle Projekte werden anhand von Vergabekriterien bewertet und die Punktzahl entscheidet über eine mögliche Förderung“, erklärt der Regionalmanager das Vergabeverfahren.

Grundsätzlich ist die Antragstellung aber sehr einfach. Zur Einreichung einer Projektidee kann auf der Website der LAG ein Online-Formular ausgefüllt werden (http://leader-sieg-ww.de/ehrenamtsprojekte/). Sobald dann im Mai die positive Auswahlbestätigung vorliegt, kann mit der Umsetzung des Projekts gestartet werden und sollte dann bis Mitte September beendet sein.

Mit den Geldern kann vieles gefördert werden. Grundvoraussetzung dafür ist der ehrenamtliche Charakter des Projekts, also dass die Umsetzung von jeglichen Gewinnabsichten gelöst ist. „Mögliche Projekte sind zum Beispiel ein Workshop für politische Bildung oder auch die Moderation für einen demokratischen Prozess“, erklärt Lukas Dörrie. Aber auch ein Konzert oder der Bau eines Hochbeets können gefördert werden.

● Für weitere Infos oder Nachfragen: Lukas Dörrie, Tel. 02681-812182, doerrie@neulandplus.de.