Veröffentlicht am 2. März 2022 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Schwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Motorradfahrer auf der L 255

Mittwochmittag, 02.März 2022, ereignete sich im Einmündungsbereich der Landesstraße 255 zur Landesstraße 251 / 252 in Neustadt (Wied), Ortsteil Wiedmühle, ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem LKW. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der LKW-Fahrer die Landesstraße 252 in Richtung Landesstraße 255. Beim Linksabbiegen auf die Landesstraße 255 in Fahrtrichtung Neustadt/Wied übersah er den bevorrechtigten, von links kommenden Motorradfahrer und es kam zur Kollision im Einmündungsbereich. Der schwerverletzte (keine lebensbedrohlichen Verletzungen) Motorradfahrer im mittleren Erwachsenenalter ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Sein nicht mehr fahrbereites Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird von der Polizei auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Quelle: Polizei