Spendenaktion der Firma Schwientek Transport & Logistik für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Veröffentlicht am 2. März 2022 von wwa

REGION – Spendenaktion für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Wir, die Firma Schwientek Transport & Logistik, haben uns entschlossen, eine Spendenaktion für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu starten. Uns ist bewusst, dass wir nur einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein bewältigen können und benötigen Ihre Hilfe.

Die Sachspenden sollen direkt an Bedürftige in unserer Region verteilt werden, wo schon hilfsbereite Menschen Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben oder aufnehmen werden.

Auch unser Büro in Nysa (Polen) hat sich vor Ort mit dem polnischen/ukrainischen Verein in Verbindung gesetzt. Hier soll auch ein Teil der Sachspenden hin gehen, wo wir den Transport selbst organisieren werden und bei der Übergabe dabei sein werden. So soll sichergestellt werden, dass auch alles bei den Bedürftigen ankommt.

Wir bitten um Ihre Mithilfe und bedanken uns bereits im Voraus.

Stefan Schwientek

Abgabestellen wäre in Altenkirchen und Nister (bei Hachenburg)

57610 Altenkirchen, Wiedstrasse 27; Montag bis Freitag von 10:00 bis 16:00 Uhr und Samstag, den 05. März 2022, von 10:00 bis 14:00 Uhr