Veröffentlicht am 2. März 2022 von wwa

WISSEN – Zimmerbrand in der Bröhltalstraße in Wissen

Dienstagabend, 01. März 2022, hieß es für die Feuerwehren Wissen und Schönstein: Zimmerbrand in einem Gebäude an der Bröhltalstraße. Vor Ort erwies sich die Situation aber gottlob als weniger dramatisch. Ein Ofen hatte sich offenbar überhitzt und starken Rauch entwickelt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Der betreffende Raum ist jedoch im Moment unbewohnbar. Der Sachschaden soll wohl eher gering sein. Im Einsatz unter der Leitung von David Musall waren 35 Feuerwehrkräfte, dazu der Rettungsdienst, vier Helfer der DRK-Bereitschaft Wissen und die Polizei. Die Bröhltalstraße/K72 war bis 20.30 Uhr gesperrt. (bt) Fotos: Bernhard Theis