Veröffentlicht am 1. März 2022 von wwa

REGION – Nach wie vor rufen falsche Polizeibeamte an

Wie schon in den letzten Tagen mehrfach gemeldet, überziehen unbekannte Täter derzeit die gesamte Region mit Anrufen bei vermeintlich älteren Personen, um sich als falsche Polizeibeamte oder in Not geratene Angehörige auszugeben und die Angerufenen um Geld und Wertgegenstände zu betrügen. Meist wird die Geschichte erzählt, dass in der Nachbarschaft Personen auf Diebestour

festgenommen wurden die die Absicht hatten, auch bei dem Angerufenen einzubrechen. Daher käme gleich ein Polizeibeamter vorbei, der Geld und Wertsachen abholen würde. Auf diese Betrugsmasche sollte man nicht hereinfallen.

Die Kriminalpolizei warnt daher erneut: gehen Sie auf keinen Fall auf solche Betrugsversuche ein. Legen Sie einfach auf bzw. verständigen Sie Ihre örtlich zuständige Polizeiinspektion. Aber suchen Sie sich die Rufnummer selbst heraus. Auf keinen Fall die Rückruf-Funktion des Telefons nutzen. Denn dann haben Sie die Betrüger wieder am Telefon und der Betrug geht weiter. Quelle: Polizei