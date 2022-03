Veröffentlicht am 2. März 2022 von wwa

WISSEN-Stadtteil KÖTTINGERHÖHE – Karneval in der Kita Köttingerhöhe Wissen

Auch die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe beteiligte sich an einer Aktion der heimischen Karnevalsgesellschaft. Demnach hatten sich fünfzehn Geschäfte bereit erklärt ihre Schaufenster für Ausstellungen der Wissener Karnevalisten zur Verfügung zu stellen. Zu sehen gab es dann Kostüme, Orden und natürlich ganz viele Fotodokumente. Die Köttinger Kinder hatten sich besonders große Mühe gemacht und eine hübsche Fototafel zusammengestellt. Das Motto lautete: „An Karneval geht`s richtig rund in der Villa Kunterbunt -Wissen o-jö-jo!“. In diesem Jahr konnte allerdings aus gegebenem Anlass nur in den einzelnen Gruppen gefeiert werden, was dem Spaß jedoch keinen Abbruch tat. (bt) Fotos: Bernhard Theis