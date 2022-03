Veröffentlicht am 1. März 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aquarell: Kompaktkurs zu Frühling und Ostern

Am zwei Samstagen im März, konkret am 12. und 19. März, bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen den jahreszeitlichen Aquarell-Kompaktkurs „Frühling und Ostern“ an. Was verbirgt sich dahinter? Modernes Watercolor ist total im Trend. Hierbei handelt es sich um das Malen von jungen, frischen Aquarellmotiven, mit denen man wunderbar kleine Dinge gestalten kann, besonders natürlich individuelle Glückwunschkarten, Geschenkanhänger und Bilder.

Im Kurs lernen die Teilnehmenden den Umgang mit Aquarellfarben, Pinsel und Papier. Dabei werden die Grundlagen erklärt, verschiedene Pinsel und Papierarten vorgestellt, das Mischen von Farben sowie Grundtechniken erlernt. Da der Frühling und Ostern vor der Tür stehen, wird mit neuer Energie und frühlingshaften und österlichen Motiven gemalt. Bei Interesse kann ein Starter-Paket mit hochwertigen Aquarellfarben, Pinseln und allem, was wir für den Anfang benötigt wird, erworben werden. Kosten hierfür liegen bei etwa 30 Euro.

Der Kurs findet an beiden Samstagen jeweils von 10 bis 13 Uhr statt, die Teilnahme kostet 40 Euro zuzüglich 5 Euro Materialkosten. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der KVHS entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Modernes Watercolor ist total im Trend. Was sich dahinter verbirgt, erfährt man beim Aquarell-Kompaktkurs „Frühling und Ostern“. (Foto: KVHS/Kersch)