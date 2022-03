Veröffentlicht am 1. März 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Installation“ anlässlich des Flaggentages in Altenkirchen – Tibetfreunde Westerwald hissen am Kreishaus die Tibetflagge

Am Donnerstag, 10. März 2022, erinnern Menschen auf der ganzen Welt an den tibetischen Volksaufstand von 1959, den die chinesische Armee blutig niederschlug. Auch die Tibetfreunde Westerwald laden anlässlich dieses Jahrestages zu einer „Installation“ in der Fußgängerzone der Kreisstadt Altenkirchen ein. Im Anschluss wird an der Kreisverwaltung Altenkirchen gemeinsam mit Landrat Dr. Enders die tibetische Flagge gehisst. Zunächst werden sie jedoch in der Fußgängerzone in Altenkirchen, auf dem Wochenmarkt, die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Kulturfreiheit im wahrsten Sinne des Wortest hinter Gitter bringen. Wer wissen möchte, wie dies verwirklicht wird, ist herzlich um 10 Uhr in die Fußgängerzone eingeladen. Die Tibetflagge wird im Anschluss um 11 Uhr vor dem Kreishaus gehisst.

Hintergrund:

Die Tibetfreunde Westerwald wurden auf Initiative der Landtagsabgeordneten Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Jahr 2008 als loser Zusammenschluss von interessierten Bürger:innen gegründet, die sich seinerzeit gegen die Olympischen Spiele in China gewandt und kritisiert haben, dass die Menschenrechtsverletzungen nicht thematisiert würden. Seitdem haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auf diese Menschenrechtsverletzungen öffentlichkeitswirksam aufmerksam zu machen Ob durch Konzerte, Mahnwachen, Lesungen, Wanderungen oder andere Aktionen. Unterstützt werden die Tibetfreunde dabei durch die Tibet Initiative Deutschland e.V..