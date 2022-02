Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

DAADEN – Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in der Betzdorfer Straße in Daaden

Durch eine Zeugin wurde die Polizei in Betzdorf am Samstagnachmittag, 26. Februar 2022, gegen 16:16 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass in Daaden ein Pkw gegen ein Klettergerüst auf dem Spielplatz der evangelischen freien Gemeinde in Daaden gefahren sei. Dabei wurden der Fahrer und der Beifahrer verletzt.

Die eingetroffene Streifenwagenbesatzung konnte im Rahmen der Unfallaufnahme feststellen, dass der Fahrer zwar keine Fahrerlaubnis hatte, dafür aber unter Alkoholeinfluss stand. Bei Überprüfung des Beifahrers stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen.

Da aus dem Fahrzeug bedingt durch den Unfall Öl ausgetreten war, wurde dies durch die Freiwillige Feuerwehr abgestreut. Als die Feuerwehr die Motorhaube öffnete, konnte festgestellt werden, dass der Fahrer die Motorhaube von innen mit einem Hakenkreuz und SS Runen beschmiert hatte. Auf den Fahrer kommen nun mehrere Strafverfahren zu. Der Beifahrer wurde nach ärztlicher Versorgung in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Quelle: Polizei