Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

HAMM (Sieg) – Zwei Einsätze beschäftigten die Feuerwehr Hamm am Sonntagmittag

Am Sonntagmittag, 27. Februar 2022, musste die Feuerwehr Hamm gleich zwei Einsätze parallel abarbeiten. Um 12.14 Uhr alarmierte die Leitstelle in Montabaur die Hammer Wehr und meldete einen Kaminbrand in der Martin-Luther-Straße in Hamm. Noch während sich die ersten Einsatzkräfte am Feuerwehrhaus umzogen, lösten erneut die Piepser aus. Die Brandmeldeanlage in einem Hammer Hotel hatte Alarm geschlagen. Aufgrund dieser zweiten Meldung wurde sofort Vollalarm für alle Einsatzkräfte ausgelöst.

Der Kommandowagen der Wehr fuhr mit Wehrleiter Heiko Grüttner die Einsatzstelle in der Lindenallee an und das Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie die Drehleiter machten sich auf den Weg in die Martin-Luther-Straße. Nach einer kurzen Erkundung stellte sich heraus, dass der Brandalarm im Hotel ein Fehlalarm war. Somit konnten weitere Einsatzkräfte mit dem Tanklöschfahrzeug direkt in die Martin-Luther-Straße fahren. Hier fanden die Feuerwehrmänner einen lichterloh brennenden Schornstein vor.

Während im Gebäude ein Trupp mit Atemschutzgeräten ausgestattet das Umfeld des Kamins untersucht und eine Reinigungsöffnung im Dachgeschoss kontrolliert, wurde draußen die Drehleiter in Stellung gebracht. Die Drehleiterbesatzung machte sich danach mit dem Korb auf den Weg zum Schornsteinkopf. Da dieser im oberen Bereich brannte, musste ein Feuerwehrmann aus dem Korb der Drehleiter versuchen, den Kamin zu kehren. Mit einer Fallgranate konnte die verstopfte Stelle schnell frei gemacht werden. Anschließend wurde der Kamin noch einige Male mit den Schornsteinfegerwerkzeug gekehrt.

An der Reinigungsöffnung im Keller entnahmen Feuerwehrleute unter Atemschutz die glühenden Reste und brachten sie ins Freie. Die Maßnahmen wurden ständig mit dem zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister abgesprochen. Die Hammer Wehr war mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Über die Brandursache und einen möglichen Gebäudeschaden kann die Feuerwehr keine Angaben machen. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm (Sieg)