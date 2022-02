Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – Pokal- und Ehrenscheibenschiessen des SV Leuzbach-Bergenhausen

Zu Beginn des Jahres trifft man sich beim SV Leuzbach-Bergenhausen zum Pokal- und Ehrenscheibenschiessen. In den letzten Jahren hat es sich etabliert, dass auch ein Brunch angeboten wird, der sehr zahlreich angenommen wird. Im letzten Jahr musste diese Veranstaltung pandemiebedingt abgesagt werden, wobei es in diesem Jahr – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona Schutzregeln – durchgeführt werden konnte.

Das Küchenteam unter Leitung von Birgitt Flemmer hatte ein an Angebot und Vielfältigkeit bewundernswertes Büffet aufgebaut und von dem auch kräftig Gebrauch gemacht wurde. Nach der Stärkung kam es zum schiesssportlichen Teil des Tages. Sportleiterin Christa Griffel konnte bekanntgeben, dass zwei Ehrenscheiben und zwei Pokale gestiftet worden sind. Hinzu kommt die Neujahrsscheibe, die jährlich ausgeschossen wird. Die Sieger für die Scheiben wurden per Kleinkaliber und die Pokale über eine Teilerwertung per Luftgewehr ermittelt. Hierbei war auch die Neuheit, dass dies zum ersten Mal, über die kürzlich erst in Betrieb genommene digitale Schießanlage durchgeführt werden konnte.

Bei der Neujahrsscheibe kam es zu einem Stechen, da drei Schützen die gleiche Ringzahl vorzuweisen hatten. Folgende Schützen waren erfolgreich:

Neujahrscheibe – Jürgen Schneider

Scheibe von Bambini Prinz Lars – Mathias Theis

Scheibe von Hauptmann Stefan Müller – Mathias Theis

Pokal von Alexander Weßler – Monika Böing

Pokal von Dirk & Alexandra Euteneuer – Rüdiger Flemmer

Die Preise wurden vom Königspaar Frank I und Königin Rosi zusammen mit den jeweiligen Spendern überreicht. Bei der Verabschiedung zum Ende der Veranstaltung kam von jedem Besucher die einhellige Aussage: „Was war das noch mal schön! Hoffentlich können wir uns in Zukunft mal wieder öfter treffen!“ (Vereinsbericht – dieu) Foto: SV Leuzbach-Bergenhausen

Foto: (v.l.): Monika Böing, Jürgen Schneider, Rüdiger Flemmer, Mathias Theis, Königin Rosi und König Frank I.