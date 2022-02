Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

PUDERBACH – Puderbacher Wehrleiter Dirk Kuhl verabschiedet

Am Donnerstag, 24. Februar 2022, wurde pandemiebedingt in kleinstem Kreis der Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Puderbach, Dirk Kuhl, aus seinem Amt verabschiedet. Hauptbrandmeister Dirk Kuhl ist seit rund 40 Jahren in der Feuerwehr aktiv. Davon 20 Jahre als Wehrführer des Löschzuges Puderbach und die letzten zehn Jahre als Wehrleiter der Feuerwehr der Verbandsgemeinde. Seine Amtszeit war jetzt abgelaufen und er wollte die Wehrleitung nun in jüngere Hände legen. Dirk Kuhl wird sich nicht aus der Feuerwehr zurückziehen, sondern er nimmt eine kleine Auszeit und überlegt, wie er sich künftig einbringen kann.

Der Wechsel des Wehrleitung fand nur im Kreis der Führungskräfte der Feuerwehr statt. Bürgermeister Volker Mendel versprach, dass die offizielle Verabschiedung im angemessenen Rahmen noch erfolgen wird. „Du hast dir immer Ziele gesetzt, diese stringent verfolgt und sie dann auch umgesetzt. Die kommunale Familie hast du von der Arbeit der Feuerwehr überzeugt und dem gegründeten Ausschuss die Arbeit der Wehren nähergebracht. Die Ratsmitglieder sind dank deines Einsatzes überzeugt, dass die Feuerwehr für uns alle da und wichtig ist“, sagte Volker Mendel.

In die zehnjährige Amtszeit von Kuhl fallen eine ganze Reihe besonderer Ereignisse, die Volker Mendel kurz aufzählte. So wurde ein Entwicklungskonzept inklusive Fahrzeuge für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde erstellt. Im Laufe des Jahres werden die letzten Fahrzeuge hinzukommen und ausgetauscht, sodass der Fuhrpark auf dem neuesten Stand ist. Es wurde 2013 die Bambinifeuerwehr gegründet, die eine sehr gute Entwicklung genommen hat und Grundstock für die Jugendfeuerwehr Puderbach ist. Von dort konnten bereits eine ganze Reihe von Jugendlichen mit dem Erreichen der erforderlichen Altersgrenze in die aktive Wehr integriert werden.

Die Darstellung der Wehren in der Öffentlichkeit wurde stark verbessert. Zu nennen wäre noch die gebildete Gruppe der Höhenrettung und die Einführung des Digitalfunks. „Dies ist alles dein Werk, das du in den letzten Jahren gemeinsam mit den Führungskräften entwickelt hast. Nicht zu vergessen die Personalkampagne, die viele Frauen in die einzelnen Einheiten gebracht hat, die auch geblieben sind“, meinte Volker Mendel abschließend und wünscht dem gewählten Nachfolger Alexander Neuer „viel Erfolg und weiter eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“.

Dirk Kuhl hatte sich von allen Führungskräften bereits im privaten Rahmen verabschiedet. Er dankte nochmals für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren mit den Kameraden und der Verwaltung. „Die Feuerwehr in der Verbandsgemeinde ist näher zusammengerückt und alle Wehren sind mittlerweile gut ausgestattet. Geht diesen eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter“, wünschte sich Dirk Kuhl in seiner kurzen Ansprache.

Als Nachfolger wurde Brandmeister Alexander Neuer gewählt. Er wurde zunächst kommissarisch als neuer Wehrleiter bestellt. Ihm fehlen noch zwei erforderliche Seminare, zu denen er bereits angemeldet ist. Neuer hob hervor, dass die Abstimmung zur Übergabe sehr gut gelaufen sei und dankte den vier Wehrführern und ihren Stellvertretern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Der stellvertretende Wehrleiter Dieter Klein-Ventur sagte im Namen der Führungsmannschaft an Dirk Kuhl gerichtet: „In den letzten zehn Jahren hat sich viel getan. Dies ist alles geräuschlos über die Bühne gegangen. Es wird eine Bereicherung für die Feuerwehr sein, wenn du weiter mitmachst.“

Volker Mendel legte zum Abschluss der kleinen Veranstaltung dar: „Die Feuerwehr wird von unserer Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen. Bis man dahinkommt, ist zum Teil ein langer Weg.“