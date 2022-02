Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

ST KATHARINEN – Umgestürzte Bäume in der Region blockieren Straßenverkehr und verursachen Verkehrsunfall

Donnerstagabend, 24. Februar 2022, wurden anlässlich des plötzlich auftretenden Sturms zwei Ereignisse gemeldet. Gegen 17:30 Uhr fiel ein Baum auf die L 252, in der Gemarkung Linz und blockierte die Fahrbahn. Zeitgleich schlug ein Baum auf der L 251, in der Gemarkung Strödt, auf die Fahrbahn und streifte einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt, an dem Pkw entstand Sachschaden. In beiden Fällen waren die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz. Quelle: Polizei