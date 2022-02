Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

ASBACH – Blumenkübel in der Anton Limbach Straße in Asbach in Brand gesteckt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24. auf 25. Februar 2022, kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Branddelikt in der Anton Limbach Straße in Asbach. An einem Baumarkt sind durch unbekannte Täter drei metallene Blumenkübel vermutlich mit Grillanzünder in Brand gesteckt worden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Asbach zügig gelöscht werden. Die Blumenkübel standen unter einem Vordach des Bauzentrums und dadurch kam es zu Rußanhaftungen an der Decke. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.