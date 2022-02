Veröffentlicht am 27. Februar 2022 von wwa

ASBACH – Brand einer Garage in der Eitorfer Straße in Asbach

Am frühen Donnerstagabend, 24. Februar 2022, kam es in der Eitorfer Straße in Asbach zu einem Brand in einer Garage. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Buchholz und Asbach zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es wurde niemand durch den Brand verletzt. Die Brandursache ist bisher unklar. Der entstandene Schaden dürfte im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.