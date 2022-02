Veröffentlicht am 26. Februar 2022 von wwa

BENDORF – Verkehrsunfall auf der L 308 durch Fahranfänger – mehrere Personen verletzt

Freitagmorgen, 25. Februar 2022, um 07:35 Uhr kam es auf der L308 zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 19jähriger Fahranfänger befuhr die Landstraße in Richtung Höhr-Grenzhausen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurden alle drei Insassen leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Als Unfallursache kommen überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss in Betracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von circa 35.000 Euro. Für die Dauer der Bergung des in der Böschung liegenden PKW musste die L 308 kurzzeitig gesperrt werden. Da eine Beteiligung eines unbekannten Fahrzeugführers aus dem Gegenverkehr nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Quelle: Polizei