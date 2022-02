Veröffentlicht am 26. Februar 2022 von wwa

BUCHHOLZ (WW) – Unfallflucht von einem Parkplatz in Buchholz

Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag, 23. bis 24. Februar 2022, kam es auf einem Parkplatz in Buchholz (WW), Muß, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Person parkte ihren PKW auf dem ihm zugewiesenen Parkplatz vor ihrem Anwesen. Am Folgetag stellte sie bei ihrer Rückkehr einen Schaden am rechten Außenspiegel fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei