Veröffentlicht am 25. Februar 2022 von wwa

MUDERSBACH – Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Ortslage Mudersbach – Niederschelderhütte

Donnerstagabend, 24. Februar 2022, wurde gegen 20:23 Uhr von der Integrierten Leitstelle in Montabaur ein Dachstuhlbrand eines Mehrparteienhauses in der Ortslage Mudersbach – Niederschelderhütte, in der Weiherstraße, gemeldet. Auf Grund der herabhängenden Stromleitung, die drohte abzustürzen, musste für mehrere Wohnhäuser der Strom durch den Energieversorger abgestellt werden. Der Brandschaden erstreckt sich über das gesamte Dachgeschoss. Über die Ursache des Brandausbruches kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Es kam zu keinem Personen-, jedoch zu einem erheblichen Gebäudeschaden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Es waren 100 Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des THW und DRK im Einsatz. Quelle: Polizei