Veröffentlicht am 25. Februar 2022 von wwa

NEUWIED – Verkehrsbehinderungen durch Sturm am Donnerstagabend

Donnerstag, 24. Februar 2022, kam es infolge eines Sturms zwischen 17:30 und 19:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen im Bereich Neuwied. Die Feuerwehr musste mehrere umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von den Straßen entfernen. An der Einmündung „Am Schloßpark“ / B42 stürzte ein Baum quer auf die Straße, sodass der Einmündungsbereich für die Dauer der Bergungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden musste. Auf der B 256 Neuwied Fahrtrichtung Rengsdorf wurde auf der Brücke zwischen der Ausfahrt Neuwied Oberbieber / Melsbach und Rengsdorf Süd ein Lkw-Anhänger durch den starken Wind seitlich in die Leitplanke gedrückt und drohte, die Brücke hinunterzufallen. Der Anhänger konnte durch die Feuerwehr zunächst gesichert und durch das verständigte Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Für die Bergungsmaßnahmen wurde die B 256 in Fahrtrichtung Rengsdorf für etwa 30 Minuten gesperrt. Quelle: Polizei