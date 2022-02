Veröffentlicht am 25. Februar 2022 von wwa

FLAMMERSFELD – Einbruch in Bäckerei in der Rheinstraße in Flammersfeld

In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag, 23. auf 24. Februar 2022, zwischen 13.00 und 04.45 Uhr, ereignete sich in Flammersfeld ein Einbruchsdiebstahl. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei brachen die Täter über die Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Rheinstraße ein. Sie entwendeten die Tageseinnahmen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Quelle: Polizei