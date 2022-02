Veröffentlicht am 25. Februar 2022 von wwa

REGION – Bienenbeetbox hilft dem Artenschutz – Aktion für die Umwelt: Lokale Agenda 21 verlost erneut zehn der beliebten „Boxen“ für insektenfreundliche (Vor)Gärten im Kreis Neuwied

Mit zahlreichen Aktionen macht sich die „Lokale Agenda 21“ von Stadt und Kreis für den Umwelt- und Naturschutz stark. Besonders die Verlosung der Neuwieder Bienenbeetbox (BBB) erfreute sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. Unter 125 Bewerbern wurden zehn der begehrten Bienenbeetboxen verlost.

Da die Aktion eine rege Beteiligung erfuhr und auch der Nutzen für den Artenschutz sehr groß ist, haben sich die beiden Initiatoren auch in diesem Jahr dazu entschlossen, eine Verlosung im Einsatz für insektenfreundliche (Vor)Gärten zu organisieren.

Die Biene spielt nun, bei der „Lokalen Agenda 21“ wieder die Hauptrolle. Mit der BBB, die rund 50 bienenfreundliche Pflanzen beinhaltet, lassen sich rund zehn Quadratmeter Fläche bepflanzen. „Es ist ein ideales Starterset, um einen Garten so zu gestalten, dass Bienen ihn gern anfliegen“, ist sich das Organisatoren-Team, Alena Linke und Armin Bärz vom Stadtbauamt Neuwied und Gabi Schäfer von der Kreisverwaltung Neuwied sicher.

Bei der Gewinnaktion kann jeder aus dem Kreis Neuwied teilnehmen, der seinen Schottergarten, seine Rasenfläche oder Rohbodenfläche in einen bienenfreundlichen Garten umwandeln möchte. Um an der Aktion teilzunehmen, schicken Sie ein Foto der entsprechenden Fläche und ihre Kontaktdaten, per Email an Gabi Schäfer (gabi.schaefer@kreis-neuwied.de). Einsendeschluss ist der 30. April 2022. Unter allen Einsendern werden 10 Bienenbeetboxen per Zufall verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner*innen werden Anfang Mai bekannt gegeben und erhalten dann zeitnah ihre Boxen.

Über weitere Aktionen und Themen informiert die „Lokale Agenda 21“ auf der Website www.agenda-ring.de. So zum Beispiel über eine Aktion, bei der der „lebendigste Vorgarten“ prämiert wurde. Ausgezeichnet wurde ein Vorgarten aus Niederbieber, bei dem auf besonders kreative Weise Insektenfreundliche Gewächse eingepflanzt wurden. Außerdem wurde ein Flyer herausgegeben, der verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für Vorgärten aufzeigt.