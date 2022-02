Veröffentlicht am 25. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller veranstaltet ein Filmabend unter dem Motto „Leben im Queerformat“ im kabelmetal in Windeck-Schladern.

Am 17. März 2022, von 18:00 bis 21:00 Uhr wird mit Film und Gespräch eine Annäherung an die völlige Normalität von queeren Identitäten versucht. In unserer Gesellschaft sind vielfältige Lebens- und Familienformen längst Alltag. Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente und Intergeschlechtliche gehören dazu. Trotzdem erwarten in der Regel Familie und Freundeskreis eine heterosexuelle und geschlechterrollenkonforme Entwicklung. Gleiches gilt für Schule, Ausbildungs- und Arbeitsplatz, wo laut einer Studie des Deutschen Jugendinstituts nach wie vor häufig Diskriminierung an der Tagesordnung ist.

Mit dieser Veranstaltung will der Felsenkeller dazu beitragen, Respekt und Akzeptanz für alle Menschen zu unterstützen und zu fördern. Erleben Sie den Film „Blau ist eine warme Farbe“ und tauschen Sie sich im Anschluss aus. Der Film ist eine Coming of Age-Geschichte über die leidenschaftlichen Liebe zwischen einer 15-Jährigen und einer Kunststudentin. In Cannes gewann das Liebesdrama 2013 die Goldene Palme. Ein hochemotionaler, tief berührender Liebesfilm über zwei Frauen.

Für weitere Informationen und Gespräche ist der anschließende Austausch gedacht. Es stehen Euch zwei Personen mit Erfahrungen aus langjähriger Jugendarbeit und der Arbeit zur Akzeptanz und Sichtbarkeit der queeren Vielfalt zur Verfügung. Podiumsteilnehmende: Gabi Laschet-Einig, Projekt Familienvielfalt, QueerNet RLP & Dominic Pritz, KOMPA e.V. Altenkirchen, Netzwerk LSBT*IQ+ im Kreis AK & Stella Hamrath, Jugendbildungsreferentin beim Bistum Limburg. Alle Interessierten sind herzlich ins kabelmetal, Schönecker Weg 5, 51570 Windeck – Schladern eingeladen. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.