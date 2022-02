Verkehrsunfallflucht auf der Asbacher Straße in Linz schnell geklärt

Veröffentlicht am 25. Februar 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht auf der Asbacher Straße in Linz

Ein 81jähriger Pkw-Fahrer aus Neustadt/Wied befuhr am Mittwochnachmittag, 23. Februar 2022, die Asbacher Straße in Linz. Ein Zeuge beobachtete, dass er während der Fahrt mit dem Pkw ein Verkehrszeichen touchierte und wenig später eine Warnbake. Ohne sich weiter zu kümmern, fuhr der Mann weiter in Richtung Rottbitze. Aufgrund der Zeugenangaben konnte die Polizei den Flüchtigen schnell ermitteln. Quelle: Polizei