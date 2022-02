Veröffentlicht am 24. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kunst-Schaufenster im März 2022 – „Die Bedrohung Europas“

Nach der griechischen Mythologie war Europa eine phönizische Königstochter. Nach ihr wurde der Kontinent benannt. Ein zentrales Thema der Kunstgeschichte war der Raub der Europa durch Zeus. Der in Stiergestalt auftretende Gott Zeus entführte die Prinzessin auf seinem Rücken schwimmend nach Kreta. Eine Version dieses Themas gibt es auch von Dierk Osterloh.

Das ausgestellte Bild ist eine Weiterentwicklung des Ansatzes, Europa in der Kunst zu thematisieren. Wir sehen eine nackte Frau, die von einem Skorpion bedroht wird. Der Skorpion steht für die physische Gefahr, er ist aber zugleich ein Sinnbild.

Wodurch ist Europa bedroht? Haben wir noch den Gedanken an ein vereinigtes Europa? Ist Europa, das uns lange Frieden beschert hat, ein aktuelles Thema? Denken wir bei Europa an Verwaltungsstrukturen, Gesetze aus Brüssel, Beamtentum und Aufgabe unserer Souveränität? Ist Europa die Insel der Glückseeligen, die von Flüchtlingen heimgesucht wird? Werden deutsche Rentensysteme gekippt, um in Europa einen Finanzausgleich zu schaffen? Viele Gedanken, die den Einzelnen von der Idee eines gemeinsamen Staatengeflechts abbringen oder alles hinterfragen lassen. Nun haben wir die Ukraine vor der Tür und das Thema Krieg

steht im Raum. Wieder ist Europa gefragt und jedes einzelne Land ebenso, sich zu positionieren. Die großen Fragen in der Politik und Wirtschaft werden effektiver in Bündnissen gelöst.

Kleinstaaterei hatten wir in der Geschichte lange genug. Nun müssen wir globaler denken und damit ist die europäische Lösung wieder aktuell.

Viele Fragen, die das Bild und der Künstler nicht beantworten will. Die Aufgabe der Kunst ist es nicht, Antworten zu geben, aber Probleme zu zeigen, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten und zum Denken anzuregen ist ein Anliegen, dem sich Dierk Osterloh gerne stellt.

Die erotische Komponente des Denkanstoßes sorgt dafür, dass neben den ernsten Themen auch ein weiterführender Thrill die expressive Kunst von Dierk Osterloh tiefsinnig macht und zu einem Erlebnis werden lässt.