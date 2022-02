Veröffentlicht am 24. Februar 2022 von wwa

WISSEN – Wer hat das Wegeschild „Hebräerweg“ angebracht?

Im Jahreskalender „Köttingerhöhe 2022“ ist auf dem Blatt für Oktober dieses Foto zu sehen. Es zeigt eine Tafel mit der Aufschrift „Hebräerweg“, was einige Fragen aufwirft. Das eigentliche Schild ist längst vermodert und existiert nur noch als Bilddokument. Zu finden war es an einem Waldweg tief zwischen den Fluren Etzigenhardt und In der Elbach etwa 400 Meter südwestlich der damaligen Fabrikationsstätte L-Tec am Köttingerweg in Wissen. Einheimische nannten die Gegend wohl „Elbich“. Für die Bezeichnung „Hebräer“ existieren verschiedene Deutungen. Laut einer davon handelt es sich um einen anderen Namen für das biblische Volk Israel. Im Alten Testament gibt es dafür 33 Belege. In der Exoduserzählung spricht man die in Ägypten lebenden israelitischen „Ausländer“ als „Hebräer“ an. Von Interesse wäre es nun, wenn bekannt würde, wer die Wegetafel vor längere Zeit an einem Baum angebracht hat und welche Absicht er damit verfolgt hat. Hinweise bitte an den Bürgerkurier. (bt) Foto: Bernhard Theis