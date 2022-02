Veröffentlicht am 24. Februar 2022 von wwa

LINZ am RHEIN – Verstoß gegen die Maskenpflicht in Linz am Rhein

Dienstagabend, 22. Februar 2022, meldete sich die Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes in Linz am Rhein bei der Polizei und teilte mit, dass sich zwei Kunden im Laden aufhielten, die keine Masken tragen würden. Nach Ansprache würden sie weder eine Maske anziehen noch das Geschäft verlassen. Die beiden 53jährigen Männer aus Düsseldorf wurden von der Polizei angetroffen und erhielten einen Platzverweis. Gegen die beiden leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Quelle: Polizei