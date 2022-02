Veröffentlicht am 24. Februar 2022 von wwa

RAUBACH – Verkehrsunfallflucht in Raubach auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Brechhofer Straße

Dienstagvormittag, 22. Februar 2022, zwischen 08:25 und 10:45 Uhr wurde in Raubach auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Brechhofer Straße ein geparkter PKW der Marke Volvo beschädigt. Aufgrund der Schäden vermutet die Polizei, dass ein anderer PKW beim ein- bzw. ausparken den Schaden verursacht hat. Ein Unfallverursacher machte sich beim Geschädigten nicht bemerkbar. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei