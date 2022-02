Veröffentlicht am 24. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WEITEFELD – Die Natur im Frühling: Kinder-Naturerlebnis-Workshop des Kreisjugendamtes

Die Natur erwacht. Das kann man live erleben: An Wochenende des 26. und 27. März 2022, jeweils von 10 bis 16 Uhr, veranstaltet das Kreisjugendamt Altenkirchen in Weitefeld einen Kinder-Naturerlebnis-Workshop. Das Thema lautet: „Die Natur im Frühling: Was piept, tschilpt, schnattert, kräht und rätscht denn da?“

Die Kinder werden die ersten Frühlingskräuter und -blumen suchen und daraus unter anderem Wikinger-Salz oder Blüten-Sirup machen. Sie lauschen den Vögeln im Wald und finden Antworten auf die Fragen, wer warum da piept. Im Workshop erfahren sie außerdem viel über die Sprache des gefiederten Volkes. Sicher können viele anschließend die eine oder andere Vogelstimme wiedererkennen und vielleicht auch nachmachen. Eine Olympiade der Waldtiere gibt es auch.

Geeignet ist das Angebot für Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Geleitet wird der Workshop von „Wildwärts“, einem Team von engagierten und erfahrenen Pädagogen und Naturwissenschaftlerinnen mit einer Zusatzqualifikation in der Natur-, Erlebnis- oder Wildnis-Pädagogik mit Sitz in Berlin. Anmeldung: Kreisverwaltung Altenkirchen, E-Mail: horst.schneider@kreis-ak.de