WISSEN – Blutspenden in Wissen am Freitag, 25. Februar 2022

Am Freitag, 25. Februar 2022, bittet die DRK-Bereitschaft Wissen wieder um das Spenden von Blut. „Dies ist gerade in Karnevalszeiten besonders wichtig“, so einer der Verantwortlichen in einem Pressegespräch. Ein Mangel an Blutkonserven könnte zu Problemen führen. Spenden kann jedermann ab 18 Jahren, Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Beim Termin muss ein gültiger Lichtbildausweis vorgelegt werden. Zutritt ausschließlich für Personen, die den Status geimpft, genesen oder getestet vorweisen können. Maskenpflicht ist selbstverständlich. Ratsam ist eine Anmeldung unter (https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/wissen-gymnasium) oder (www.blutspende.jetzt).

In Wissen steht erneut das Kopernikus-Gymnasium auf dem Alserberg als „Zapfstelle“ zur Verfügung. Gespendet werden kann zwischen 16 und 20 Uhr. Parallel dazu findet erneut eine Typisierung zur Spende von Knochenmark durch die Stefan-Morsch-Stiftung statt. Beide Aktionen sind unabhängig von einander. In Wissen wartet die kleine an Leukämie erkrankte Ida dringend auf eine Spende. Allein deshalb ergeht die dringende Bitte: Kommen Sie am 25. Februar und lassen sich einen halben Liter Ihres „Lebenssafts“ abnehmen. Gleichzeitig lassen Sie sich typisieren und retten damit unter Umständen ein Menschenleben. (bt) Foto: Bernhard Theis

Foto: So wie hier im vergangenen Dezember besteht auch am Freitag die Gelegenheit zum Blutspenden im Wissener Gymnasium.