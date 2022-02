Veröffentlicht am 23. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Weltgebetstag am Freitag, 4. März 2022

Pandemiebedingt auf neuen Wegen und mit einem „Zukunftsplan: Hoffnung!“ versehen! So werden in diesem Jahr die Gottesdienste zum Weltgebetstag am Freitag, 4. März 2022, in vielen Gemeinden im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen gestaltet. Da die traditionellen Abläufe – oft in ökumenischer Verbundenheit vor Ort – vielfach mit Vor- und oder Nachtreffen, gemeinsamem Kaffeetrinken oder Essen mit Kulinarischem aus dem Gastgeberland, in diesem Jahr nur bedingt möglich sind, haben sich die Gemeinden (Planungen siehe unten) für sie vor Ort umsetzbare Alternativen einfallen lassen. So werden auch neue Wege beschritten und neue Gottesdienst-Gemeinschaften für diesen Tag – im seit mehr als 100 Jahren in mittlerweile über 150 Ländern der Welt gemeinsames Gebetstreffen – gewagt: Zukunftsplan: Hoffnung!“

Das Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ für 2022 haben die diesjährigen Organisatorinnen, Frauen aus England, Wales und Nordirland, ausgewählt. Sie laden ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Erzählen von ihrem stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache: Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten! Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Rettung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden…“

Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lieder zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt. Sie sind zwischen Anfang 20 und über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und Nordirland. Zu den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge freundschaftliche Beziehung.

Termine/Anmeldungen/Besonderheiten zum Weltgebetstag im Kirchenkreis Altenkirchen:

Im Raum Altenkirchen kommen in (diesem Jahr ausgeweitet!) ökumenischer Weise die Frauen aus den umliegenden evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Man trifft sich am Freitag, 4. März, 18 Uhr, dazu in der Evangelischen Christuskirche. Ein ökumenisches Team hat den Gottesdienst vorbereitet, die Kirchenband und die Kantorei gestalten ihn mit. Wer den Gottesdienst auf Abstand verfolgen will: Das ist möglich über den YouTube Kanal der Kirchengemeinde: http://www.evangelischekirchengemeindealtenkirchen.de

Im Raum Betzdorf (Betzdorf, Bruche, Scheuerfeld, Wallmenroth) geht man diesmal neue/erweiterte Wege: so wurden in einem ökumenischen Leitungsteam bereits erste Weichen für neue Wege gestellt: Es wird einen gemeinsamen Gottesdienst für alle in Bruche geben – eine Premiere! Das trägt einerseits der Entwicklung Rechnung, dass es sowohl auf katholischer, wie auf evangelischer Seite nicht mehr überall Frauen gibt, die die Organisation in die Hand nehmen, andererseits führt es Frauen aus mehreren Ortschaften zusammen, so dass hoffentlich eine große ökumenische Gemeinschaft erlebbar wird. Der Gottesdienst ist für Freitag, 4. März um 16.30 Uhr in der kath. Kirche Maria Königin in Betzdorf-Bruche geplant.

Unter Corona-Bedingungen dürfen bis zu 150 Personen den Gottesdienst besuchen. Anmeldungen sind also nicht erforderlich, aber möglich: entweder telefonisch im Pfarrbüro 02741/22480 oder auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft pg-kirchen-betzdorf.de (Gottesdienste).

In Daaden wird es einen Gottesdienst zum Weltgebetstag geben – wie immer gemeinsam mit den Frauenkreisen Friedewald und Weitefeld und der Methodistischen Gemeinde Weitefeld. Wegen Corona findet der Gottesdienst in der großen Daadener Kirche statt, auch wenn eigentlich die Methodisten Gastgeber wären. Es gibt diesmal kein Begleitprogramm, aber in Mütter- und Frauenkreis und Seniorenkreis der Kirchengemeinde Daaden informierte Pfarrerin Kirsten Galla über das „Gastgeberland“.

Im Raum Flammersfeld ist diesmal im traditionellen Wechsel der Gottesdienst (ohne Begleitprogramm) in der katholischen Kirche in Oberlahr.

Im Raum Gebhardshain ist die kfd Nauroth Gastgeberin des Weltgebetstages. Treffpunkt ist am Freitag, 4. März, 15:30 Uhr zunächst im Bürgerhaus Nauroth und um 17 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche „Heilige Familie“. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich und es gilt die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Bitte bringen Sie einen entsprechenden Nachweis zur Veranstaltung mit. Anmeldung zum Weltgebetstag in Nauroth bei Renate Hilpisch 02747/912121 oder Ilse Hellinghausen 02747/ 930459.

In Herdorf kommen die Interessierten diesmal in der katholischen Kirche zusammen. Um 19 Uhr beginnt hier am Freitag, 4. März, der Gottesdienst.

In der Kirchengemeinde Hilgenroth gibt es am Freitag, 4. März, 15 Uhr, einen Gottesdienst im Gemeindehaus in Eichelhardt. Die Frauenhilfe und Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe gestalten ihn gemeinsam.

Die Evangelische Kirchengemeinde Mehren-Schöneberg bietet zum Weltgebetstag einen Gottesdienst am Sonntag, 6. März, 10:30 Uhr, in der Kirche in Schöneberg an.

In Wissen feiert man in diesem Jahr Jubiläum: seit 1972 gibt es dort ökumenische Angebote zum Weltgebetstag. Im Jubiläumsjahr setzt man allerdings noch auf Sicherheit und macht kein großes Festtreffen mit vielen Frauen aus den katholischen und evangelischen Gemeinden. In Verbundenheit mit den Altenkirchenerinnen lädt zum dortigen Treffen ein oder zum live gestreamten Gottesdienst. Hier wirken auch Frauen aus Wissen mit! In Wissen gibt es stattdessen eine „Offene Kirche“ mit bildlichen und musikalischen Vorführungen. Von 15 bis 17:30 Uhr ist die Erlöserkirche dafür geöffnet. Jugend-Diakonin Svenja Spille hat sich mit den Frauen aus den beiden Gemeinden um die Gestaltung gekümmert. Tafel-Koch Andreas Baldus hat kulinarische Spezialitäten aus England/Wales/Nordirland vorbereitet, die es zum Mitnehmen in der Kirche gibt, ebenso wie Grußkarten u.a. zur Erinnerung.