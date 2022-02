Veröffentlicht am 23. Februar 2022 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Versuchter Einbruch in Wohnung in der Rheinallee in Bad Hönningen

Montagmittag, 21. Februar 2022, in der Zeit zwischen 12:30 und 14:00 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Wohnkomplex in der Rheinallee von Bad Hönningen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im Bereich des Türschlosses konnte die Polizei deutliche Hebelspuren sichern, der Schließmechanismus wurde beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei