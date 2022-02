Veröffentlicht am 23. Februar 2022 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Bewegt ins Frühjahr: Intervallfitness in Altenkirchen

Drohender Bewegungsmangel ist eine mögliche Folge der umfassenden Einschränkungen in den letzten Monaten – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen sind Gesundheitskurse aber möglich. In dem aktuellen Sportkurs „Intervallfitness“ der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen, der am Donnerstag, 10. März 2022, unter Leitung von Larissa Schneider im Mehrzweckraum der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen startet, wird auf verschiedenen Leveln trainiert. Dabei wechseln sich kurze, anstrengende Übungen und Erholungsphasen in schneller Folge ab. So kann jeder individuell mitmachen. Nach dem Aufwärmen folgt das Trainieren in Intervallen, hierbei wird der ganze Körper beansprucht. Neben Kraft und Ausdauer werden zudem Koordination, Rhythmus und die Beweglichkeit geschult. Zum Abschluss der Stunde wird sich gedehnt, um die Flexibilität zu verbessern. Der Schnupperkurs mit zunächst sechs Terminen findet jeweils donnerstags in der Zeit von 18 bis 19 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt bei sieben Teilnehmenden 30 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de. Foto: pixabay