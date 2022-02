Die Wissener Karnevalsgesellschaft legt wieder ein Fastowendsheft vor

Veröffentlicht am 23. Februar 2022 von wwa

WISSEN – Die Wissener Karnevalsgesellschaft legt nach einer einjährigen Unterbrechung wieder ein Fastowendsheft vor.

2021 hatte man sich mit einer digitalen Ausgabe begnügt, was offenbar in der Bevölkerung nicht so gut angekommen ist. Das neue Heft bietet auf gut 100 Seiten einen bunten Überblick zum Vereinsleben der KG. Im Mittelpunkt stehen natürlich die aktuellen Majestäten. Prinz Daniel I. mit seiner Prinzessin Sandra I. sowie Kinderprinzessin Mia I. regieren mit Charme und guter Laune, dies schwingt durch das ganze Heft.

In einem der Grußworte bedankt sich Ralf Buhr als 2. KG-Vorsitzender bei allen, die dem Wesser Fastowend auch in seinem 166. Jahr die Treue halten. Bürgermeister Berno Neuhoff ruft den Närrinnen und Narren ein dreifaches „Wissen ojö-jo“ zu. Breiten Raum gibt man dem ganzen Stolz des heimischen Karnevals, nämlich den vereinseigenen Tanzcorps, die doch in der letzten Zeit sehr unter den Corona-Einschränkungen gelitten haben.

Eine Vielzahl von historischen Fotos und Berichten machen deutlich: hier wirken Menschen, die sich ganz dem heimischen Brauchtum verschrieben haben. Auflistungen ehemaliger Majestäten oder der Träger des Großen Narrensterns gehören auch dazu. Ende 2020 präsentierte man sich mit einer Schaufensterausstellung in der Gerichtsstraße. Im Moment dreht sich alles um Altweiber am kommenden Donnerstag, 24. Februar. Ab 11.11 Uhr steigt die große Karnevalssause auf dem Jahrmarktsplatz hinter der Volksbank. Neben den Tollitäten stehen Auftritte der Tanzcorps sowie einiger musikalischer Lokalmatadoren auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, es gelten die aktuellen Hygieneregeln. (bt) Fotos (2) und Repro (1): Bernhard Theis