ASBACH – Verkehrsunfallflucht auf der Landesstraße 272 – Verursacher in einer Ölspur gesucht

Montagnachmittag, 21. Februar 2022, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Landesstraße 272 von Asbach aus kommend in Fahrtrichtung Germscheid. Hierbei verlor das Fahrzeug Betriebsstoffe (vermutlich Öl). Um 15:40 Uhr befuhr eine Person mit ihrem PKW die Strecke in gleicher Richtung. Im Kurvenbereich kam sie aufgrund der ausgelaufenen Betriebsstoffe ins Rutschen und prallte in einen rechtsseitig neben der Fahrbahn befindlichen Erdwall. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem PKW entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise auf den Verursacher der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei