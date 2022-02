Veröffentlicht am 22. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – 1. Digitaler Politischer Aschermittwoch der SPD Rheinland – Am Mittwoch, 2. März 2022, ab 19:00 Uhr teilnehmen unter www.spd-rheinland.de

Save the date: Am Mittwoch, 2. März findet der Politische Aschermittwoch der SPD Rheinland statt – eine digitale Premiere. Alle Interessierten können ab 19:00 Uhr an der Veranstaltung auf der

Homepage der SPD Rheinland teilnehmen (www.spd-rheinland.de).

Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL und Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag Rheinland-

Pfalz, Hendrik Hering, MdL und Vorsitzender der SPD Rheinland, und Marc Ruland, Generalsekretär der SPD Rheinland-Pfalz, freuen sich auf das digitale Beisammensein vor den Bildschirmen: „Wenn auch nicht wie gewohnt in Präsenz möchten wir in diesem Jahr eine Online-Alternative zum Politischen Aschermittwoch bieten“, so Bätzing-Lichtenthäler, Hering und Ruland. Auch auf digitalem Wege könne man im Herzen miteinander verbunden sein. Alle Interessierten sind eingeladen.

Am Abend des Aschermittwochs wird auch Jörg Denninghoff, MdL und SPD-

Landratskandidat im Rhein-Lahn-Kreis, begrüßt. Ruland führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch das digitale Format. Neben politischen Grußbotschaften, zum Beispiel von Malu Dreyer, Ministerpräsidentin, gibt es zwei politische Talks zu den Themen Ehrenamt sowie Kultur und Solidarität. Für Unterhaltung sorgt Comedian Roberto Capitoni. Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten freuen sich auf musikalische Untermalung der Familie Reinhardt.