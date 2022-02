Veröffentlicht am 22. Februar 2022 von wwa

LINZ (am Rhein) – Umweltereignisse durch Sturm am Wochenende im Bereich Linz

Auch im Laufe des Freitags, 18. Februar 2022, und vereinzelt noch am Samstag, 19. Februar 2022, wurden der Polizeiinspektion in Linz zahlreiche Ereignisse im Zusammenhang mit dem Sturmtief gemeldet. Die meisten Meldungen erfolgten aufgrund umgestürzter Bäume, wodurch der fließende Verkehr behindert oder gefährdet wurde. Im Einzelnen gingen bei der Polizei im Laufe des Freitagnachmittags chronologisch folgende Meldungen ein: L 252, Gemarkung Unkel, Höhe Wasserfall; B 42, Gemarkung Arienheller; L 254, Gemarkung St Katharinen; L 256, Gemarkung Linz – Dickert -Westerwaldstraße, Rheinbreitbach; L 254, Gemarkung Girgenrath; Westerwaldstraße, Rheinbreitbach; L 254, St Katharinen-Notscheid; L252, Bruchhausen; L 256, Linz-Dickert. In allen Fällen waren die Feuerwehren und oder Straßenmeisterei im Einsatz. Quelle: Polizei