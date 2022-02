Veröffentlicht am 21. Februar 2022 von wwa

BETZDORF – Computer-Schnupperkurs für Kinder in Betzdorf

Am Freitag und Samstag, 1. und 2. April 2022, veranstalten das Kreisjugendamt Altenkirchen und die Jugendpflege der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain in den Räumen des Freiherr-vom-Stein Gymnasiums in Betzdorf einen Computer-Schnupperkurs für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Unter fachkundiger Anleitung werden die ersten grundlegenden Schritte der Computernutzung vermittelt. Einblicke in den Computer (Hardware), Textverarbeitung mit dem Programm Libre-Office-Writer, Einführung in Libre-Office-Calc sowie die zielgerichtete Suche im Internet stehen auf dem Programm.

Der Kurs findet statt am Freitag, 1. April, 15 bis 19 Uhr, und am Samstag, 2. April, 9.30 bis 15.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Anmeldungen sind ab sofort möglich: Tel.: 02681-812541, E-Mail: jennifer.weitershagen@kreis-ak.de