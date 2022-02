Veröffentlicht am 21. Februar 2022 von wwa

ALTENKIRCHEN – NISTERBERG – „Jury und das AlpakaLamaDrama“ – Familienmusical lockt nach Nisterberg

„Jury und das AlpakaLamaDrama“ heißt das aktuelle Familienmusical der Freien Bühne Neuwied, es wird am Sonntag, 20. März, ab 16 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Nisterberg aufgeführt. Worum geht es? Der kleine Zirkus Aruba verdient gerade so viel, dass es zum Leben reicht. Doch dann taucht Hilfe auf: ein Alpaka. Jury und das Alpaka werden zu den Stars des Zirkus. Die Direktorin vom großen Staatszirkus will die beiden deshalb unbedingt für sich gewinnen. Aber wenn Jury geht, wäre dies das Ende für den kleinen Zirkus. Wie es weitergeht, können Familien mit allen Kindern ab 5 Jahren live erleben. Veranstalter ist die Kreisverwaltung Altenkirchen, Jugendarbeit, in Kooperation mit der Ortsgemeinde Nisterberg. Aufgrund einer Aufführungsförderung durch das Land Rheinland-Pfalz beträgt der Eintrittspries 3 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vor Ort gelten die dann aktuellen Corona-Regeln. Foto: Freie Bühne Neuwied